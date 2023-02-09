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20 минут назад

Bloomberg: советник Белого дома по России уходит в отставку

Никита Бородкин

Советник президента США и глава Совета нацбезопасности по вопросам России и Центральной Азии Эрик Грин уходит в отставку после более чем 30 лет работы. Об увольнении чиновника сообщает Bloomberg.

Bloomberg: советник Белого дома по России уходит в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как подчеркнул советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, Грин играл центральную роль в усилиях Совета безопасности, руководя выполнением задачи по привлечению России к ответственности и поддержке Украины.

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Напомним, что на своем посту Грин помогал президенту США Джо Байдену к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в 2021 году в Женеве. Также он был одним из главных специалистов по разработке реакции Вашингтона на начало военной операции на Украине.

Кто займет должность Грина в администрации американского президента пока неизвестно.

В мире,Джейк Салливан,Эрик Грин,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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