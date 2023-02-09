Bloomberg: советник Белого дома по России уходит в отставку

Советник президента США и глава Совета нацбезопасности по вопросам России и Центральной Азии Эрик Грин уходит в отставку после более чем 30 лет работы. Об увольнении чиновника сообщает Bloomberg.

Как подчеркнул советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, Грин играл центральную роль в усилиях Совета безопасности, руководя выполнением задачи по привлечению России к ответственности и поддержке Украины.

Напомним, что на своем посту Грин помогал президенту США Джо Байдену к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в 2021 году в Женеве. Также он был одним из главных специалистов по разработке реакции Вашингтона на начало военной операции на Украине.