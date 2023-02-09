Санкции усложнили процесс оказания гумпомощи Сирии

Введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций, сообщил замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос.

По его словам, санкции в отношении стран в принципе обладают непредвиденными гуманитарными последствиями. Так, в отношении Сирии стал затруднен доступ к горючему, больше времени нужно для того, чтобы собрать вооружение, передает РИА «Новости».

Кастельянос также отметил, что ощущаются проблемы в банковском секторе из-за опасений некоторых банков получить новые санкции.

«Повышают цены на все, что мы делаем, требуется больше времени для оказания гуманитарных услуг, иногда требуются частные поставки, что может увеличить стоимость», – заключил Кастельянос.

Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.