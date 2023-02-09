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1 час назад

Британский министр матом ответил на просьбу Киева

Ura.Ru

Один из министров Великобритании матом сказал, что у страны нет самолетов для Украины после просьбы украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Лондон. Об этом сообщил источник в британском кабмине.

Британский министр матом ответил на просьбу Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас нет никаких *** (гребаных, прим. URA.RU) самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!» — цитирует газета i (приложение к The Independent) источника в правительстве Британии.

Издание отмечает, что самолеты могут стоить миллионы фунтов стерлингов.

В Британии назвали цель визита Зеленского

Зеленский съездил в Лондон 8 февраля и попросил самолеты для Украины во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, чтобы те могли управлять истребителями по стандартам НАТО, передает «Федеральное агентство новостей». Также во время визита Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве государств.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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