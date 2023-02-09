Байден признался, что пригрозил лидеру КНР

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«Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald"s до Exxon», — заявил президент телеканалу PBS.

«Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — сказал американский лидер.

Он считает, что, несмотря на ожидания поддержки России со стороны Пекина этого не произошло.

Также, по словам президента, он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и возраст его не беспокоит. При этом Байден подчеркнул, что твердого решения у него еще нет. Он предложил наблюдать за его действиями.