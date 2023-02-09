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1 час назад

Байден признался, что пригрозил лидеру КНР

Елена Прошина

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей инвестиций со стороны западных стран в случае поддержки Москвы на Украине, сообщает РИА Новости.

Байден признался, что пригрозил лидеру КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я звонил ему летом, чтобы сказать – это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald"s до Exxon», — заявил президент телеканалу PBS.

«Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — сказал американский лидер.

Он считает, что, несмотря на ожидания поддержки России со стороны Пекина этого не произошло.

Также, по словам президента, он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, и возраст его не беспокоит. При этом Байден подчеркнул, что твердого решения у него еще нет. Он предложил наблюдать за его действиями.

«У меня есть такое намерение, полагаю, но я еще не принял твердого решения», — отметил глава государства, акцентировав внимание на том, что его здоровье не должно вызывать вопросов.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Exxon Mobil,
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