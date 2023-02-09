Немцы стали меньше поддерживать оказание военной помощи Киеву

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине, отметив, что все меньше жителей ФРГ одобряют оказание военной помощи Украине. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко © РИА Новости. Владимир Федоренко

"Меня раздражает, что термин "дипломатия" часто почти презирают в политических дебатах. Для меня военная сила и дипломатия - две стороны одной медали", - сказал Клингбайль, подчеркнув, что необходимо продвигать дипломатические инициативы для урегулирования конфликта на Украине. Германия, по его словам, вносит свой вклад и в дело мира, оказывая военную поддержку Киеву. "Также для того, чтобы она была сильной стороной переговоров, потому что, в конце концов, этот конфликт, вероятно, будет решен не на поле боя, а за столом переговоров", - отметил Клингбайль.

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Германия, по мнению сопредседателя СДПГ, не может стать посредником при разрешении конфликта, поскольку она "безоговорочно" на стороне Украины. "Однако есть игроки, которые предложили себя в качестве посредников: президент Бразилии [Луис Инасиу] Лула да Силва, а также турецкий лидер [Реджеп Тайип] Эрдоган или бывший президент Израиля", - констатировал Клингбайль.

Политик предупредил о снижении поддержки среди жителей ФРГ оказанию военной помощи Украине. "Сейчас мы поставляем танки Leopard 1 и 2 и обучаем обращению с ними украинских солдат. Обещания канцлера ФРГ Олафа Шольца ясны и будут выполнены. Нам нужно уйти от захлестывающих дискуссий о поставках оружия, - указал сопредседатель СДПГ. - Население Германии все меньше принимает, когда мы обсуждаем [поставку] основных боевых танков сразу после бронетранспортеров и сразу после них истребителей. Будем следовать четкому заявлению канцлера: истребителей не будет".

Беспокойство у немцев относительно того, что Германия "вползает в эту войну", по мнению Клингбайля, существует. "Мы должны отнестись к этому серьезно", - резюмировал он. Тем не менее политик уточнил, что Шольц "действует взвешенно", и "ему можно доверять". "Именно поэтому мы поставляем боевые танки в рамках широкого альянса, а не в одиночку", - заключил сопредседатель СДПГ.