Байден заявил, что отношениям США и Китая не нанесли ущерб из-за аэростата

Отношениям между Соединенными Штатами и Китаем не был нанесен серьезный ущерб из-за ситуации с китайским аэростатом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

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«Нет», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире PBS.

Ведущий поинтересовался, как Байден может быть в этом уверен.

«Я знаю. Я с ним говорил, я ранее говорил с [председателем КНР] Си Цзиньпином, и наша команда также говорит с их людьми», - ответил глава США.

При этом Байден уточнил, что во время самого инцидента с аэростатом не общался с китайским лидером. Речь идет о более раннем периоде времени.

Также глава Белого дома прокомментировал расследование в отношении своего сына. Он заявил, что следствие далеко не продвинется. Кроме того, общественность США это якобы вовсе не заинтересует.