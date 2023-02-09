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29 минут назад

Байден заявил, что отношениям США и Китая не нанесли ущерб из-за аэростата

Елена Прошина

Отношениям между Соединенными Штатами и Китаем не был нанесен серьезный ущерб из-за ситуации с китайским аэростатом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена.

Байден заявил, что отношениям США и Китая не нанесли ущерб из-за аэростата
Фото: ТАССТАСС

«Нет», — заявил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире PBS.

Ведущий поинтересовался, как Байден может быть в этом уверен.

«Я знаю. Я с ним говорил, я ранее говорил с [председателем КНР] Си Цзиньпином, и наша команда также говорит с их людьми», - ответил глава США.

При этом Байден уточнил, что во время самого инцидента с аэростатом не общался с китайским лидером. Речь идет о более раннем периоде времени.

Также глава Белого дома прокомментировал расследование в отношении своего сына. Он заявил, что следствие далеко не продвинется. Кроме того, общественность США это якобы вовсе не заинтересует.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин заявила, что Байден помогает Украине из-за скандала с сыном президента Хантером. У Киева якобы есть на него компромат.

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