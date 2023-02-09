Politico: США намерены к лету полностью укомплектовать штат посольства на Украине

Администрация президента Джо Байдена намерена к лету 2023 года полностью обеспечить кадрами свое посольство на Украине, сообщает Politico со ссылкой на полученные документы внешнеполитического ведомства США.
Как следует из переписки американских дипломатов от 25 января, штат диппредставительства в Киеве ранее был значительно снижен до 106 американских сотрудников и 250 местных. Дополнительные сотрудники посольства находятся в Польше или работают удаленно за пределами Киева. Теперь Вашингтон надеется «полностью укомплектовать кадрами посольство США на Украине». Отмечается, что обстановка в стране «в конечном счете определит, будет ли достигнута эта цель».
Внутренний документ был подписан послом США в Киеве Бриджет Бринк и отправлен, в том числе, в офис госсекретаря Энтони Блинкена. В нем не указано довоенное штатное расписание посольства. Государственный департамент обычно не публикует такие цифры, отмечает газета.
Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что план указывает на то, что администрация «пришла к выводу, что потребность в большем количестве сотрудников оправдывает риски работы в зоне боевых действий».
Издание считает, что заявление об этом свидетельствует о том, что США хотят демонстрировать постоянную солидарность с Украиной, несмотря на продолжающееся наступление России.