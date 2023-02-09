Politico: США намерены к лету полностью укомплектовать штат посольства на Украине

Администрация президента Джо Байдена намерена к лету 2023 года полностью обеспечить кадрами свое посольство на Украине, сообщает Politico со ссылкой на полученные документы внешнеполитического ведомства США.

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Как следует из переписки американских дипломатов от 25 января, штат диппредставительства в Киеве ранее был значительно снижен до 106 американских сотрудников и 250 местных. Дополнительные сотрудники посольства находятся в Польше или работают удаленно за пределами Киева. Теперь Вашингтон надеется «полностью укомплектовать кадрами посольство США на Украине». Отмечается, что обстановка в стране «в конечном счете определит, будет ли достигнута эта цель».

Внутренний документ был подписан послом США в Киеве Бриджет Бринк и отправлен, в том числе, в офис госсекретаря Энтони Блинкена. В нем не указано довоенное штатное расписание посольства. Государственный департамент обычно не публикует такие цифры, отмечает газета.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что план указывает на то, что администрация «пришла к выводу, что потребность в большем количестве сотрудников оправдывает риски работы в зоне боевых действий».