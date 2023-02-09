Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине. По словам французского лидера это необходимо, чтобы добиться справедливого мира. Он также указал, что выступает против успеха России в СВО. Об этом пишет ТАСС.