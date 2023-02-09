Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине. По словам французского лидера это необходимо, чтобы добиться справедливого мира. Он также указал, что выступает против успеха России в СВО. Об этом пишет ТАСС.
"Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию видеть Европу сплоченной, единой и солидарной", - заявил Макрон на трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже.
Макрон заявил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским в Париже обсудит потребности Украины в вооружениях. Лидер Франции отметил, что его страна готова сопровождать Киев "до победы", потому что "все, что происходит на Украине, касается будущего Европы".