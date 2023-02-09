АдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на «Северных потоках»

Правительство ФРГ должно заняться расследованием подозрения о причастности Вашингтона к взрывам газопроводов «Северные потоки» после публикации об этом лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу.

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«Известный журналист-расследователь Сеймур Херш говорит: атака на "Северный поток" была подготовлена и осуществлена США. Он ссылается на источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании», — напомнил политик.

Он считает, что Берлин должен расследовать это подозрение в отношении Соединенных Штатов.

8 февраля Херш опубликовал расследование, из которого следует, что водолазы из США в рамках учений Североатлантического альянса Baltops летом 2022 года установили под трубопроводы взрывчатку. Через три месяца ее активировали норвежцы. Как утверждает журналист, американский лидер США Джо Байден пошел на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений предстоящего теракта с командой по национальной безопасности США.