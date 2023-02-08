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1 час назад

Правящая партия Грузии назвала постыдным просьбу Украины о передаче Саакашвили на лечение

ТАСС

Заявления властей в Киеве о возможности направить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение на Украину являются постыдными. Такое мнение выразил в среду председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В Грузии назвали постыдным просьбу Украины о Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

"Украинская сторона говорит тебе передать его [Саакашвили] ей на лечение. Это разве не насмешка? Куда мы должны отправить его на лечение? В Бахмут, в Киев или во Львов? Это ведь стыдно. Не терпеть такие постыдные заявления со стороны высокопоставленных лиц Украины является делом нашей чести", - сказал Кобахидзе в эфире ПервПервого канала Грузинского общественного вещания.

Украинский МИД неоднократно призывал Тбилиси освободить Саакашвили и отправить его на лечение на Украину.

Тбилисский городской суд 6 февраля отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более 10 заседаний, которые прошли с декабря 2022 года, в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные. Они заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

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Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего его арестовали и поместили в тюрьму Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,Первый канал,
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