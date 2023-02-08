В Грузии назвали постыдным просьбу Украины о Саакашвили

"Украинская сторона говорит тебе передать его [Саакашвили] ей на лечение. Это разве не насмешка? Куда мы должны отправить его на лечение? В Бахмут, в Киев или во Львов ? Это ведь стыдно. Не терпеть такие постыдные заявления со стороны высокопоставленных лиц Украины является делом нашей чести", - сказал Кобахидзе в эфире Перв Первого канала Грузинского общественного вещания .

Тбилисский городской суд 6 февраля отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более 10 заседаний, которые прошли с декабря 2022 года, в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные. Они заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего его арестовали и поместили в тюрьму Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.