Зеленский назвал минские соглашения уступкой России

"Я не хочу никого обидеть, но минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. <...> Я сказал Эмманюэлю [Макрону] и [Ангеле] Меркель а также [Владимиру] Путину, когда мы были в Нормандии [имеется в виду нормандский формат], что в таком виде минские соглашения не могут быть реализованы", - отметил он.

По словам Зеленского, "их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства". "Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", - сообщил он.