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58 минут назад

Зеленский назвал минские соглашения уступкой России

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году минские соглашения являлись уступкой России. Такое утверждение он высказал в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

Зеленский назвал минские соглашения уступкой России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я не хочу никого обидеть, но минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. <...> Я сказал Эмманюэлю [Макрону] и [Ангеле] Меркель а также [Владимиру] Путину, когда мы были в Нормандии [имеется в виду нормандский формат], что в таком виде минские соглашения не могут быть реализованы", - отметил он.

По словам Зеленского, "их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства". "Но вот что я им сказал: я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", - сообщил он.

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По утверждению украинского президента, в минских соглашениях "была умышленная ошибка, которая не была устранена".

"В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. <...> Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема", - считает президент Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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