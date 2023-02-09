В США объяснили изменение перечня военных поставок Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом объяснил изменение перечня военных поставок Украине. По его словам, это происходит для того, чтобы Киев мог вернуть утраченные территории, передает ТАСС.

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Глава Госдепартамента подчеркнул, что Соединенные Штаты и партнеры продолжают тесное сотрудничество, чтобы у украинской стороны было все необходимое для эффективной самообороны.

«По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — заявил Блинкен, комментируя возможность поставок Киеву истребителей.

Госсекретарь добавил, что решение США и ряда европейских стран о поставках танков партнеры Украины посчитали необходимым в текущих условиях. Вашингтон продолжат следовать этому пути, передавая те вооружения, которые могут быть наиболее эффективными на конкретном этапе развития конфликта, заключил глава Госдепа.