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22 минуты назад

В США заявили о готовности Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Илья Родин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции о готовности Швеции и Финляндии к вступлению в НАТО. Он добавил, что северные страны предприняли необходимые шаги для этого, пишет РИА «Новости».

В США заявили о готовности Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен подчеркнул, что скандинавские страны вскоре вступят в Североатлантический альянс. Он выразил уверенность в том, что «НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро».

По оценке Вашингтона, пояснил госсекретарь, Стокгольм и Хельсинки предприняли значимые шаги для того, чтобы разрешить озабоченности Анкары по расширению альянса.

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Напомним, что заявку северных стран на вступление в организацию ратифицировали 28 из 30 государств НАТО. Расширению альянса пока противятся только Венгрия и Турция.

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