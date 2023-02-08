В США заявили о готовности Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции о готовности Швеции и Финляндии к вступлению в НАТО. Он добавил, что северные страны предприняли необходимые шаги для этого, пишет РИА «Новости».

Блинкен подчеркнул, что скандинавские страны вскоре вступят в Североатлантический альянс. Он выразил уверенность в том, что «НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро».

По оценке Вашингтона, пояснил госсекретарь, Стокгольм и Хельсинки предприняли значимые шаги для того, чтобы разрешить озабоченности Анкары по расширению альянса.