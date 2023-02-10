В Германии заявили, что поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня

Отправка истребителей на Украину не стоит на повестке дня Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерств обороны и иностранных дел ФРГ.
«Для нас это не тема дня», — заявил представитель Минобороны на правительственной пресс-конференции в Берлине.
Представитель МИД добавил: «В данный момент это не обсуждается».
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Киеву современные самолеты.
Глава Европарламента Роберта Метсола также призвала передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
7 февраля Bloomberg сообщал, что Киев призвал Берлин поставить Вооруженным силам Украины истребители, военные корабли и подводные лодки.
10 февраля стало известно, что Украина официально отправила запрос властям Нидерландов на поставку истребителей F-16. Премьер Финляндии Санна Марин также не исключила возможность поставки истребителей Украине.