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12 минут назад

Власти Германии заявили, что поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня

Газета.Ruиещё 8

Отправка истребителей на Украину не стоит на повестке дня Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерств обороны и иностранных дел ФРГ.

В Германии заявили, что поставка истребителей Киеву не стоит на повестке дня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для нас это не тема дня», — заявил представитель Минобороны на правительственной пресс-конференции в Берлине.

Представитель МИД добавил: «В данный момент это не обсуждается».

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обратился к западным союзникам с просьбой предоставить Киеву современные самолеты.

Глава Европарламента Роберта Метсола также призвала передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.

7 февраля Bloomberg сообщал, что Киев призвал Берлин поставить Вооруженным силам Украины истребители, военные корабли и подводные лодки.

10 февраля стало известно, что Украина официально отправила запрос властям Нидерландов на поставку истребителей F-16. Премьер Финляндии Санна Марин также не исключила возможность поставки истребителей Украине.

В мире,Владимир Зеленский,Европарламент,
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