Зеленский признал наличие сильных исторических связей между РФ и Францией

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие прочных исторических связей между Францией и Россией.
"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией - очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", - сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.
При этом Зеленского удивляет, что "некоторые из их потомков поддерживают [президента России] Владимира Путина".
"Я не могу этого понять", - отметил глава Украины.