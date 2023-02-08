Зеленский признал наличие сильных исторических связей между РФ и Францией

"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией - очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", - сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.