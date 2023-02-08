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59 минут назад

Зеленский признал наличие сильных исторических связей между Россией и Францией

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие прочных исторических связей между Францией и Россией.

Зеленский признал наличие сильных исторических связей между РФ и Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией - очень тесные. Русские, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе", - сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду.

Выступление Зеленского в британском парламенте раскритиковали

При этом Зеленского удивляет, что "некоторые из их потомков поддерживают [президента России] Владимира Путина".

"Я не могу этого понять", - отметил глава Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Парламент Великобритании,
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