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1 час назад

ANSA: премьер Италии Мелони и президент Украины Зеленский проведут переговоры в Брюсселе

Газета.Ru

Премьер-министр Италии Джоржда Мелони собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 9 февраля, пишет ANSA со ссылкой на источники. По данным агентства, политики собираются провести двухстороннюю встречу в рамках саммита Евросоюза.

Мелони и Зеленский проведут переговоры в Брюсселе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

ANSA не приводит каких-либо деталей касательно тем будущих переговоров Зеленского и Мелони, однако итальянский премьер уже не раз заявляла о желании встретится с президентом Украины. Кроме того, глава правительства Италии собиралась посетить украинскую столицу с момент своей победы на выборах в прошлом году, но пока этого не сделала.

8 февраля Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию, где провел ряд встреч с британским руководством, в том числе королем Карлом III. По информации различных СМИ, из Лондона политик отправится в Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а затем поедет в Брюссель на саммит ЕС.

Ранее сообщилось, что канцлер Германии Олаф собирается встретиться с Зеленским в Париже.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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