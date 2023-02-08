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15 минут назад

КНР обвинили в применении разведывательных шаров над всеми континентами

Илья Родин

Вашингтон полагает, что КНР применяет разведывательные аэростаты над всеми континентами планеты, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

КНР обвинили в применении разведывательных шаров над всеми континентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, Китай разработал большое количество разведывательных аэростатов с тем, чтобы проводить разведку в воздушном пространстве других стран.

Пресс-секретарь пояснила, что китайские воздушные шары были зафиксированы в небе над странами на пяти континентах. Она добавила, что тема аэростатов неоднократно обсуждалась на совещаниях с союзниками и партнерами.

Вместе с тем, уточнила Жан-Пьер, Вашингтон «не стремится к эскалации, он стремится к конкуренции».

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Уточняется, что пресс-секретарь отказалась отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе обломков сбитого над Атлантикой аэростата и не сообщила о планах Штатов на случай повторного появления шаров над территорией США.

В мире,Администрация США,
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