КНР обвинили в применении разведывательных шаров над всеми континентами

Вашингтон полагает, что КНР применяет разведывательные аэростаты над всеми континентами планеты, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

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По ее данным, Китай разработал большое количество разведывательных аэростатов с тем, чтобы проводить разведку в воздушном пространстве других стран.

Пресс-секретарь пояснила, что китайские воздушные шары были зафиксированы в небе над странами на пяти континентах. Она добавила, что тема аэростатов неоднократно обсуждалась на совещаниях с союзниками и партнерами.

Вместе с тем, уточнила Жан-Пьер, Вашингтон «не стремится к эскалации, он стремится к конкуренции».