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29 минут назад

В ООН обвинили власти Латвии в нарушении прав человека

Lenta.ru

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило власти Латвии в нарушении прав человека из-за резкого сокращения образования на языках меньшинств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В ООН обвинили власти Латвии в нарушении прав человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2022 году власти Латвии одобрили поправки о переходе на латышский язык образования в стране. Процесс будет запущен 1 сентября 2023 года. В начальных классах ученикам из нацменьшинств будет позволено изучать свой язык и историю культуры по желанию.

«Эти поправки, которые серьезно ограничивают образование на языках меньшинств, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая запрет дискриминации по признаку языка и Конвенцию ООН<ООН о правах ребенка», — считают в ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение латвийских властей, отметив, что тем самым страна обрекает себя на раскол в обществе.

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