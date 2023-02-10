В МО Китая заявили, что США не создали условий для диалога министров обороны

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что глава оборонного ведомства Вэй Фэнхэ не готов к диалогу с руководством Пентагона, так как Вооруженные силы США недавно сбили гражданский аэростат КНР, чем уничтожили «подходящую атмосферу» для диалога. Об этом сообщается на сайте китайского Минобороны.

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«Соединенные Штаты проявили решимость и использовали оружие для того, чтобы сбить китайский гражданский беспилотный аэростат. В связи с этой безответственной серьезной ошибкой США <...> Китай не принимает предложение американской стороны провести телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух государств», — сказано в сообщении.

Тань Кэфэй отметил, что Соединенные Штаты «серьезно нарушили международные правила, создав плохой прецедент». Кроме того, он также напомнил заявление министерства иностранных дел КНР, согласно которому Пекин «оставляет за собой право применить необходимые меры, если возникнет аналогичная ситуация».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на экспертов сообщало, что инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США снизил вероятность перезагрузки в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.