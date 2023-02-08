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53 минуты назад

Белый дом не исключил поездки Байдена в Польшу

Газета.Ru

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что объявления о поездке президента США Джо Байдена в Польшу пока нет, передает ТАСС.

Белый дом не исключил поездки Байдена в Польшу
Фото: Manuel Balce Ceneta/APManuel Balce Ceneta/AP

Также представитель администрации американского лидера подчеркнула, что США продолжат оказывать Украине помощь.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в феврале Байден приедет в Польшу.

Также глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что польские власти работают над тем, чтобы визит американского лидера «был успешным для польской стороны». В эфир TVN он также говорил, что Варшава запросит у США больше оружия после визита Байдена.

В конце января сам Байден рассказывал о намерении посетить Польшу.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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