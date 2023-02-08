Белый дом не исключил поездки Байдена в Польшу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что объявления о поездке президента США Джо Байдена в Польшу пока нет, передает ТАСС.

Также глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что польские власти работают над тем, чтобы визит американского лидера «был успешным для польской стороны». В эфир TVN он также говорил, что Варшава запросит у США больше оружия после визита Байдена.