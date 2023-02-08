Белый дом не исключил поездки Байдена в Польшу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что объявления о поездке президента США Джо Байдена в Польшу пока нет, передает ТАСС.
Также представитель администрации американского лидера подчеркнула, что США продолжат оказывать Украине помощь.
Ранее телеканал NBC сообщил, что в феврале Байден приедет в Польшу.
Также глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что польские власти работают над тем, чтобы визит американского лидера «был успешным для польской стороны». В эфир TVN он также говорил, что Варшава запросит у США больше оружия после визита Байдена.
В конце января сам Байден рассказывал о намерении посетить Польшу.