Выступление Зеленского в британском парламенте раскритиковали

«Мы не можем просто продолжать отдавать и отдавать. У нас заканчивается техника, которая нам нужна, чтобы защитить себя. Я знаю, что это ужасная ситуация, но всему должны быть пределы», — написал пользователь под ником Patsy. «Всему есть предел! Зеленский уже получил от нас миллионы. Нам нечем защищать своих людей и границы! Мы не должны ввязываться в конфликт между Украиной и Россией», — заявил комментатор Patsy rose.