В Харькове оказались повреждены объекты критической инфраструктуры

На Украине в Харькове повреждены объекты критической инфраструктуры. Ранее там прозвучало 10 взрывов. В некоторых районах города начались перебои с электроэнергией.

Фото: Телеграм-канал «synegubov» Телеграм-канал «synegubov»

Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Синегубов также сообщает, что на местах взрывов работают экстренные службы. Масштаб разрушений пока неясен.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в украинских городах Днепр, Запорожье и Харьков. В Харькове прозвучало не меньше десяти взрывов. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.