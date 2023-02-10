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13 минут назад

В Харькове повреждены объекты критической инфраструктуры, наблюдаются перебои со светом

Газета.Ruиещё 4

На Украине в Харькове повреждены объекты критической инфраструктуры. Ранее там прозвучало 10 взрывов. В некоторых районах города начались перебои с электроэнергией.

В Харькове оказались повреждены объекты критической инфраструктуры
Фото: Телеграм-канал «synegubov»Телеграм-канал «synegubov»

Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Синегубов также сообщает, что на местах взрывов работают экстренные службы. Масштаб разрушений пока неясен.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в украинских городах Днепр, Запорожье и Харьков. В Харькове прозвучало не меньше десяти взрывов. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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