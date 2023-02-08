Пентагон опроверг причастность к подрыву «Северных потоков»

США не причастны к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом ТАСС заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.
«США не были причастны к взрыву на "Северном потоке"», — сказал он, сославшись на слова зампомощника главы Минобороны США Лоры Купер, которая еще в октябре 2022 года тоже утверждала о не причастности США к этому.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под газопроводами РФ заложили водолазы ВМС США. Они сделали это в июне 2022 года под видом учений «Балтопс». По данным Херша, решение о проведении данной операции принял президент США Джо Байден. В Белом доме заявления журналиста назвали «совершенной ложью и полной фикцией».