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1 час назад

Пентагон опроверг причастность к подрыву «Северных потоков»

Елена Прошина

США не причастны к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом ТАСС заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.

Пентагон опроверг причастность к подрыву «Северных потоков»
Фото: Danish DefenceDanish Defence

«США не были причастны к взрыву на "Северном потоке"», — сказал он, сославшись на слова зампомощника главы Минобороны США Лоры Купер, которая еще в октябре 2022 года тоже утверждала о не причастности США к этому.

Журналист заявил о причастности водолазов США к взрыву на "Северных потоках"

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывные устройства под газопроводами РФ заложили водолазы ВМС США. Они сделали это в июне 2022 года под видом учений «Балтопс». По данным Херша, решение о проведении данной операции принял президент США Джо Байден. В Белом доме заявления журналиста назвали «совершенной ложью и полной фикцией».

В мире,Сеймур Херш,Джозеф Байден,Пентагон,
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