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48 минут назад

В Минобороны Молдавии раскрыли причину рассылки повесток гражданам

Илья Родин

В Минобороны Молдавии заявили, что повестки рассылаются гражданам страны в целях актуализации базы данных. В ведомстве пояснили, что эта мера не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны Молдавии раскрыли причину рассылки повесток гражданам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее видный молдавский политик Георгий Кавкалюк в своем Telegram-канале предположил, что власти страны намереваются втянуть республику в военный конфликт и в рамках этого каждый день рассылают жителям повестки.

В Минобороны подчеркнули, что в молдавском секторе интернета продолжаются разнообразные провокации. Ведомство призвало граждан быть бдительными и не поддаваться на них.

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В пресс-службе уточнили, что «выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе».

Повестки направляются гражданам на основе соответствующих законов, напомнили в ведомстве. Кроме того, мера обусловлена необходимостью актуализации баз данных военкоматов, резюмировали в Минобороны.

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