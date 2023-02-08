В Минобороны Молдавии раскрыли причину рассылки повесток гражданам

В Минобороны Молдавии заявили, что повестки рассылаются гражданам страны в целях актуализации базы данных. В ведомстве пояснили, что эта мера не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее видный молдавский политик Георгий Кавкалюк в своем Telegram-канале предположил, что власти страны намереваются втянуть республику в военный конфликт и в рамках этого каждый день рассылают жителям повестки.

В Минобороны подчеркнули, что в молдавском секторе интернета продолжаются разнообразные провокации. Ведомство призвало граждан быть бдительными и не поддаваться на них.

В пресс-службе уточнили, что «выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе».