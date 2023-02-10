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24 минуты назад

Ким Чен Ын назвал сильную армию залогом процветания страны

Газета.Ruиещё 2

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к беспрецедентным темпам наращивания военной мощи страны. Такое заявление, как сообщает ЦТАК, он сделал во время фотосессии с участниками военного парада, состоявшегося ранее.

Ким Чен Ын назвал сильную армию залогом процветания КНДР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ким Чен Ын подчеркнул, что процветание КНДР зависит от «сильной армии», и отметил, что «человек может продемонстрировать свое достоинство и честь только тогда, когда он силен». По мнению северокорейского лидера, экономическое процветание страны без сильной армии – «всего лишь мираж».

Он добавил, что подавление «все более жестокой империалистической тирании» требует, чтобы его армия «становилась сильнее с несравненно более высокой скоростью, чем в прошлом».

Ким также похвалил участников военного парада как события, которое должно быть «особо запечатлено в истории».

В Пхеньяне 8 февраля прошли праздничные мероприятия в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА). Главным событием дня стал военный парад на площади Ким Ир Сена. В параде участвовала колонна межконтинентальных баллистических ракет, включая «Хвасон-17», также были замечены новые танки, сверхкрупные реактивные системы залпового огня и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки.

Накануне Ким Чен Ын взял дочь на встречу с генералами Корейской народной армии. Глава КНДР приехал в «гостиницу», в которой находились военные. Его сразу же встретили высокопоставленные командиры.

В мире,Чен Ким,
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