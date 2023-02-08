Сунак пожелал увидеть «решающую победу» Украины в 2023 году

Великобритания рассчитывает на то, что Украина в 2023 году одержит "решительную победу" над российскими силами. Об этом, выступая в среду в Палате общин британского парламента, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Я хочу заверить палату в том, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей решающую победу на поле боя в этом году", - сказал глава правительства.

Он также объявил о том, что Великобритания намерена приступить к подготовке пилотов ВСУ к управлению истребителями, стоящими на вооружении НАТО, а также начнет тренировать украинских морских пехотинцев. Расширение программы подготовки бойцов ВСУ в королевстве приурочено к визиту в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре обратится к членам британского парламента.

В ходе еженедельного общения с парламентариями Сунак ушел от ответа на вопрос о том, намерен ли он увеличить оборонный бюджет королевства сверх той суммы, которая была утверждена бывшим главой правительства Борисом Джонсоном. Он также не дал каких-либо обещаний по поводу возможности конфискации замороженных в стране российских активов, признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией, а России - государством, спонсирующим терроризм.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своих соцсетях сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик опубликовал фото, сделанное на аэродроме, а также поприветствовал украинского лидера на британской земле.

«Добро пожаловать в Великобританию, Президент», - написал он.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что король Карл III проведёт аудиенцию с Зеленским, сообщает НСН. Также у украинского лидера запланированы переговоры с Сунаком, и встреча с украинскими военными, которые проходят в Великобритании обучение.

Британия внесла в антироссийский санкционный список 15 физических и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Под ограничения, в частности, попал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также санкции введены в отношении компаний «Ростехкомплект», «Оборонлогистика», НПП «Топаз», завода «Универсалмаш».

В январе Россия внесла в стоп-лист 36 человек, среди которых члены британского кабмина, представители силовых ведомств и журналисты из Британии.

Такое решение МИД принял в ответ на то, что Лондон продолжает применять механизм персональных санкций и ведёт интенсивную пропагандистскую кампанию против Москвы.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию премьер-министр этой страны Риши Сунак предложит дальнобойное вооружение. Об этом сообщает канал Sky News, ссылаясь на заявление представителей офиса премьера.

«Сунак предложит предоставить Украине вооружение дальнего радиуса действия, чтобы остановить способность РФ наносить удары по гражданской и военной инфраструктуре Украины», - сказано в сюжете.

Британия будет готовить украинских военных пилотов и морских пехотинцев. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.

«Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВСУ на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования», - сообщает агенство Reuters со ссылкой на офис премьер-министра.

Отправка Британией танков Challenger 2 Киеву не приблизит окончания боевых действий, но будет способствовать их ужесточению и новым жертвам, указали в посольстве РФ в Лондоне.

— Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения, — сказано в комментарии посольства, который приводит "РИА Новости".

В посольстве подчеркнули, что такое решение "отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации":

— Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт.

Нежелание премьер-министра Великобритании Риши Сунака увеличивать расходы на оборону вызвало озабоченность во властных кругах и вооруженных силах страны. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Его явное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди старших офицеров и депутатов, которые считают, что его позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина», - говорится в статье.

При этом, по мнению высшего руководства, отправка на Украину дальнобойных орудий, переносных ракетных установок и боеприпасов, в свою очередь, сделала Великобританию «слабее», отмечает газета.

«С тех пор как ситуация сильно ухудшилась, возросли требования к нашим военным, в том числе возросла необходимость пополнять и обновлять наши запасы снаряжения и боеприпасов», - заявил председатель специального комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

По его словам, Великобритания больше не является боевой силой «первого уровня» из-за нерешительности Сунака по вопросам расходов на оборону.

Газета пишет, что министр обороны Британии Бен Уоллес в последние недели проводит экстренные встречи с чиновниками министерства финансов «в отчаянной попытке добиться увеличения финансирования».

«Несмотря на давление со стороны Уоллеса, а также недавнее вмешательство бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, Сунак отказывается брать на себя какие-либо обязательства по расходам на оборону», - пишет Daily Mail.

Ранее газета Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украине, так как уверен, что затягивание конфликта является выгодным для России.