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36 минут назад

На украинских АЭС зафиксировали эхо турецких землетрясений

Lenta.ru

Эхо землетрясений в Турции дошло до Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанций (АЭС) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская компания «Энергоатом».

На украинских АЭС зафиксировали эхо турецких землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что системы сейсмического мониторинга на станциях зафиксировали незначительные толчки. Как заявил президент компании Петр Котин, все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона, а потому способны выдержать толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Он также отметил, что при определении площадок для строительства атомных электростанций на Украине выбирались наиболее безопасные участки. Кроме того, как уточнили в «Энергоатоме», на украинских АЭС работает система аварийной защиты энергоблоков, которая при землетрясении мощностью в шесть баллов срочно останавливает их и переводит в безопасное состояние.

В мире,землетрясение,Росэнергоатом,
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