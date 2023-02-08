Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал «публичное соревнование» между некоторыми странами по поводу того, кто может поставить Украине больше более современного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление канцлер сделал, выступая в нижней палате Бундестага.

По мнению Шольца, это наносит ущерб единству между союзниками.

«Мы сохраняем и укрепляем сплоченность, сначала конфиденциально работая над этими решениями - и только потом сообщая о них», - подчеркнул канцлер.

В качестве примера он привел свое сотрудничество с президентом США Джо Байденом в решении о поставке танков на Украину.

«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга, - боевые танки, подлодки, самолеты - кто больше?» - сказал Шольц.

Первоначально в Германии заявляли, что отправят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков также примут США.