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44 минуты назад

Шольц осудил «соревнование» за поставки оружия Киеву

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал «публичное соревнование» между некоторыми странами по поводу того, кто может поставить Украине больше более современного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление канцлер сделал, выступая в нижней палате Бундестага.

По мнению Шольца, это наносит ущерб единству между союзниками.

«Мы сохраняем и укрепляем сплоченность, сначала конфиденциально работая над этими решениями - и только потом сообщая о них», - подчеркнул канцлер.

В качестве примера он привел свое сотрудничество с президентом США Джо Байденом в решении о поставке танков на Украину.

«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга, - боевые танки, подлодки, самолеты - кто больше?» - сказал Шольц.

Первоначально в Германии заявляли, что отправят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков также примут США.

Шольц ответил на вопрос о поставках оружия Украине

25 января Берлин согласовал поставку Киеву наиболее современной модификации Leopard - 2A6, о поставках американских танков Abrams было объявлено позже.

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