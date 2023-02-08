Стало известно о планах Зеленского посетить Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибудет в Брюссель для участия во внеочередном саммите Европейского союза. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник.

По информации агентства, в первый день двухдневного саммита Зеленский должен обратиться ко всем 27 руководителям стран Евросоюза. Тема его выступления не указывается. После этого состоится ряд встреч в двустороннем формате.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, представитель главы Евросоюза Баренд Лейтс подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит Евросоюза. Вместе с тем он подчеркнул, что никакой дополнительной информации по этому поводу не разглашают из соображений безопасности.