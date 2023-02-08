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47 минут назад

Стало известно о планах Зеленского посетить Брюссель

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля прибудет в Брюссель для участия во внеочередном саммите Европейского союза. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник.

Стало известно о планах Зеленского посетить Брюссель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, в первый день двухдневного саммита Зеленский должен обратиться ко всем 27 руководителям стран Евросоюза. Тема его выступления не указывается. После этого состоится ряд встреч в двустороннем формате.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, представитель главы Евросоюза Баренд Лейтс подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит Евросоюза. Вместе с тем он подчеркнул, что никакой дополнительной информации по этому поводу не разглашают из соображений безопасности.

В среду, 8 февраля, украинский президент прибыл в Великобританию. Он должен встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и выступить в парламенте. Это вторая официальная поездка Зеленского за границу с начала спецоперации на Украине — ранее он нанес визит в США, где встретился с Джо Байденом и выступил перед конгрессом.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ЕС,
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