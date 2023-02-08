На Кипре предсказали крупное землетрясение в течение ближайших шести месяцев

После разрушительного землетрясения в Турции сейсмическая угроза ожидается на соседнем Кипре. Как сообщает газета "Филэлефтерос", кипрские сейсмологи не исключают, что сильные подземные толчки на острове Афродиты произойдут в течение ближайшего полугода.

Как заявил изданию бывший глава отдела сейсмологических исследований Республики Кипр Кириакос Соломис, мощность землетрясения не должна превысить 6,5 балла по шкале Рихтера.

Эксперт указывает, что возможная сейсмическая активность в районе Кипра в течение ближайших шести месяцев может быть связана со смещением Анатолийской плиты в результате произошедшего землетрясения в Турции. При этом Соломис отметил, что за последние 150 лет на Кипре не было землетрясений силой более 6,5 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что в случае сильного землетрясения в непосредственной близости от острова больше всего могут пострадать кипрские города Фамагуста, Паралимни и Ларнака. При этом потенциальный ущерб должен быть меньше, чем в Турции в связи с тем, что стандарты строительства и техобслуживания зданий на Кипре выше турецких. Так, в островном государстве с 1994 года все здания строятся с учетом повышенных требований к сейсмоустойчивости. А вновь возводимые современные дома также должны отвечать Европейскому кодексу в области сейсмологии.