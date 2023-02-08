В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

На Кипре предсказали крупное землетрясение в течение ближайших шести месяцев

Российская Газета

После разрушительного землетрясения в Турции сейсмическая угроза ожидается на соседнем Кипре. Как сообщает газета "Филэлефтерос", кипрские сейсмологи не исключают, что сильные подземные толчки на острове Афродиты произойдут в течение ближайшего полугода.

На Кипре предсказали крупное землетрясение в течение ближайших шести месяцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил изданию бывший глава отдела сейсмологических исследований Республики Кипр Кириакос Соломис, мощность землетрясения не должна превысить 6,5 балла по шкале Рихтера.

Эксперт указывает, что возможная сейсмическая активность в районе Кипра в течение ближайших шести месяцев может быть связана со смещением Анатолийской плиты в результате произошедшего землетрясения в Турции. При этом Соломис отметил, что за последние 150 лет на Кипре не было землетрясений силой более 6,5 балла по шкале Рихтера.

Отмечается, что в случае сильного землетрясения в непосредственной близости от острова больше всего могут пострадать кипрские города Фамагуста, Паралимни и Ларнака. При этом потенциальный ущерб должен быть меньше, чем в Турции в связи с тем, что стандарты строительства и техобслуживания зданий на Кипре выше турецких. Так, в островном государстве с 1994 года все здания строятся с учетом повышенных требований к сейсмоустойчивости. А вновь возводимые современные дома также должны отвечать Европейскому кодексу в области сейсмологии.

Напомним, что самое разрушительное землетрясение в новейшей истории Кипра произошло 10 сентября 1953 года. Тогда в результате серии подземных толчков силой около 6 баллов по шкале Рихтера в районе города Пафос было разрушено 1600 домов, около полусотни человек погибли, более 1 тысячи были ранены.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители