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51 минуту назад

Шольц раскритиковал гонки поставок вооружения Украине

Lenta.ru

Берлин выступает против участия в гонке поставок вооружения Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике военную помощь Киеву, его слова передает Reuters.

Шольц раскритиковал гонки поставок вооружения Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование за то, чтобы превзойти друг друга по принципу: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше запросит?» — отметил политик.

По его словам, ФРГ сохраняет и укрепляет сотрудничество США в области военной поддержки Украины. Он отметил, что сначала стороны готовят соответствующие решения, сохраняя конфиденциальность.

Ранее немецкие власти одобрили передачу военной техники Киеву. Уточняется, что украинская сторона получит 178 танков Leopard 1, при этом основная часть поступит лишь в 2024 году.

В мире,Олаф Шольц,
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