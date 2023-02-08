Шольц раскритиковал гонки поставок вооружения Украине

Берлин выступает против участия в гонке поставок вооружения Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике военную помощь Киеву, его слова передает Reuters.

«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование за то, чтобы превзойти друг друга по принципу: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше запросит?» — отметил политик.

По его словам, ФРГ сохраняет и укрепляет сотрудничество США в области военной поддержки Украины. Он отметил, что сначала стороны готовят соответствующие решения, сохраняя конфиденциальность.