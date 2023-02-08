В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
40 минут назад

Разведка Эстонии сообщила о возросших рисках безопасности для стран Балтии

ТАСС

Регион стран Балтии отмечает увеличение рисков в сфере безопасности. К такому выводу пришел департамент внешней разведки Эстонии в публичном ежегоднике спецслужбы, сообщил в среду портал национального Гостелерадио ERR.

Разведка Эстонии сообщила о возросших рисках безопасности для стран Балтии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Существует риск, что в случае успеха на Украине Россия усилит политическое и военное давление на страны Балтии в середине 2020-х годов", - приводятся в сообщении заключения департамента.

По мнению спецслужбы, Россия считает страны Балтии наиболее уязвимыми членами НАТО, поэтому в конфликтной ситуации между альянсом и РФ они могут стать объектом военного давления.

Вместе с тем в департаменте внешней разведки считают, что военное нападение в настоящее время не угрожает Эстонии.

"Оно маловероятно, поскольку военный потенциал России связан с войной на Украине, но в более долгосрочной перспективе риски безопасности значительно увеличиваются", - отмечается в ежегоднике.

В мире,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители