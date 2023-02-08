Разведка Эстонии сообщила о возросших рисках безопасности для стран Балтии

Регион стран Балтии отмечает увеличение рисков в сфере безопасности. К такому выводу пришел департамент внешней разведки Эстонии в публичном ежегоднике спецслужбы, сообщил в среду портал национального Гостелерадио ERR.

"Существует риск, что в случае успеха на Украине Россия усилит политическое и военное давление на страны Балтии в середине 2020-х годов", - приводятся в сообщении заключения департамента.

По мнению спецслужбы, Россия считает страны Балтии наиболее уязвимыми членами НАТО, поэтому в конфликтной ситуации между альянсом и РФ они могут стать объектом военного давления.

Вместе с тем в департаменте внешней разведки считают, что военное нападение в настоящее время не угрожает Эстонии.