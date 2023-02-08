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21 минуту назад

Жительница Турции описала ситуацию в стране после землетрясений

Lenta.ru

После мощного землетрясения в Турции разрушены тысячи зданий, многие люди остаются под завалами. Граждане страны тяжело переживают эту трагедию, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» местная жительница Фериде. По ее словам, на фоне случившегося турки объединились и всеми силами участвуют в спасательных работах.

Жительница Турции описала ситуацию в стране после землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы, жители страны, очень переживаем, нам очень плохо, пропал сон. Бедные люди. Разрушены более 11 тысяч зданий, не хватает спасателей, многие здания еще не начали раскапывать, это просто ужасно. Люди кричат, плачут из-под развалин, нужна помощь, просто ужасно. Не дай Бог никому такое пережить. В стране объявлен траур до 13 февраля, каникулы продлили до 13 февраля. Народ изо всех сил, как может, старается помочь», — поделилась она.

Мощное землетрясение в Турции магнитудой 7,8 произошло 6 февраля. По последним данным погибли 8574 человека, ранены 49133 человека, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Стихия также затронула Сирию, где жертвами трагедии стали 1250 человек, пострадали 2054.

Землетрясение стало самым мощным с 1939 года, когда погибли 33 тысячи человек. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

В мире,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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