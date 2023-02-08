Жительница Турции описала ситуацию в стране после землетрясений

«Мы, жители страны, очень переживаем, нам очень плохо, пропал сон. Бедные люди. Разрушены более 11 тысяч зданий, не хватает спасателей, многие здания еще не начали раскапывать, это просто ужасно. Люди кричат, плачут из-под развалин, нужна помощь, просто ужасно. Не дай Бог никому такое пережить. В стране объявлен траур до 13 февраля, каникулы продлили до 13 февраля. Народ изо всех сил, как может, старается помочь», — поделилась она.