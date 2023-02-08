Эрдоган: число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, число жертв природного катаклизма на текущий момент достигло 8574. 49 113 получили ранения. Всего обрушились 6 444 здания.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.