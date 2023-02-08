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43 минуты назад

Эрдоган: число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч

Никита Бородкин

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч человек. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган: число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, число жертв природного катаклизма на текущий момент достигло 8574. 49 113 получили ранения. Всего обрушились 6 444 здания.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Эрдоган сейчас находится в турецкой провинции Кахраманмараш, которая стала эпицентром сокрушительных толчков. Он поставил цель в течение года устранить все последствия природной катастрофы.

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