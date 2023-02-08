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6 минут назад

В Евросоюзе заявили о помощи Сирии после землетрясения

Lenta.ru

Сирия после разрушительного землетрясения активировала механизм гражданской защиты Евросоюза (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, передает Reuters.

В Евросоюзе заявили о помощи Сирии после землетрясения
Фото: ТАССТАСС

Ленарчич уточнил, что механизм был активирован 8 февраля.

«Cегодня утром мы получили запрос от правительства Сирии о помощи через механизм гражданской защиты», — рассказал он.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение с 1939 года. Сильные толчки ощущались в соседней Сирии, также колебания были отмечены в Ираке, Ливане и ряде других стран.

В ночь 8 февраля сообщалось, что жертвами катастрофы в Сирии стали 1250 человек, при этом число пострадавших превысило две тысячи.

В мире,землетрясение,Янез Ленарчич,ЕС,
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