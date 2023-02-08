Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен переносить президентские выборы, намеченные на 14 мая, несмотря на землетрясения и объявление в стране режима чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла, которые также затронули соседние Сирию и Ливан. По последним данным, подземные толчки разрушили около шести тысяч зданий. Погибло 6957 человек, ранено около 38 224.

Подземные толчки возникают до сих пор. В частности, сегодня землетрясение было зафиксировано в центральной части Турции. Позднее появилась информация о толчках на юго-востоке Турции магнитудой 5,1. На фоне происходящего в стране курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения на 90 дней.

Bloomberg отмечает, что нынешнему турецкому лидеру «предстоит одна из самых сложных предвыборных гонок за два десятилетия его пребывания у власти».

По оценкам экспертов, государственные расходы на ликвидацию стихийного бедствия и восстановление экономики могут составить 5,5% валового внутреннего продукта в течение двух лет.