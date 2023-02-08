Король Карл III примет Зеленского в ходе его визита в Британию

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Великобританию. У него запланирована встреча с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Как сообщил телеканал Sky News, офис Сунака проинформировал о планах страны предложить украинской стороне вооружение более дальнего радиуса действия. Отмечалось, что это позволит «нарушить способность» России ударять по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины. До этого Зеленский и Сунак провели переговоры в Киеве. Встреча состоялась 18 ноября. Сторонам удалось обсудить вопросы, касающиеся безопасности их стран и безопасности на глобальном уровне.