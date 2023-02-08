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19 минут назад

Король Карл III примет Зеленского в ходе его визита в Британию

Лера Букина

Букингемский дворец сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского примет в Лондоне король Великобритании Карл III, передает телеканал Sky News.

Король Карл III примет Зеленского в ходе его визита в Британию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Великобританию. У него запланирована встреча с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Зеленский второй раз за зиму покинет Украину

Зеленский намерен посетить военнослужащих Украины, которые проходят обучение в Британии, и выступить перед местным парламентом.

Как сообщил телеканал Sky News, офис Сунака проинформировал о планах страны предложить украинской стороне вооружение более дальнего радиуса действия. Отмечалось, что это позволит «нарушить способность» России ударять по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины. До этого Зеленский и Сунак провели переговоры в Киеве. Встреча состоялась 18 ноября. Сторонам удалось обсудить вопросы, касающиеся безопасности их стран и безопасности на глобальном уровне.

В мире,Владимир Зеленский,
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