СМИ раскрыли выплаченную за освобождение Саакашвили сумму

Семья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отдала свыше $900 тыс. за его освобождение из тюрьмы. Об этом, как передает телеканала «Звезда», сообщили грузинские СМИ.
Они, в свою очередь, сослались на доклад, опубликованный департаментом юстиции США.
Деньги получила американская юридическая компания Akerman LLP. Целью являлось лоббирование освобождения Саакашвили из-под стражи
Отмечается, что $350 тыс. заплатили американским врачам за оказание медицинских услуг. Также данные ведомства свидетельствуют о том, что психиатру Эрику Дэвиду Голдсми направили $76 тыс., американскому гастроэнтерологу Стюарту Финкелю, который заявил по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда о крайнем истощении экс-президента, - $79 тыс.
Ранее сообщалось, что партия Саакашвили решила объявить бойкот парламенту, требуя освобождения экс-президента Грузии. В настоящее время ведутся консультации с другими оппозиционными фракциями о бойкоте парламентской деятельности.
Как стало ранее известно, суд в Тбилиси отказал в переводе Михаила Саакашвили на лечение в европейскую клинику. В понедельник адвокаты бывшего президента попросили Европейский суд по правам человека принять «неотложное решение» о срочном переводе в европейскую клинику «для спасения его жизни».