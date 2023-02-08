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45 минут назад

СМИ раскрыли выплаченную за освобождение Саакашвили сумму

Лера Букина

Семья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отдала свыше $900 тыс. за его освобождение из тюрьмы. Об этом, как передает телеканала «Звезда», сообщили грузинские СМИ.

СМИ раскрыли выплаченную за освобождение Саакашвили сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они, в свою очередь, сослались на доклад, опубликованный департаментом юстиции США.

Деньги получила американская юридическая компания Akerman LLP. Целью являлось лоббирование освобождения Саакашвили из-под стражи

Отмечается, что $350 тыс. заплатили американским врачам за оказание медицинских услуг. Также данные ведомства свидетельствуют о том, что психиатру Эрику Дэвиду Голдсми направили $76 тыс., американскому гастроэнтерологу Стюарту Финкелю, который заявил по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда о крайнем истощении экс-президента, - $79 тыс.

Ранее сообщалось, что партия Саакашвили решила объявить бойкот парламенту, требуя освобождения экс-президента Грузии. В настоящее время ведутся консультации с другими оппозиционными фракциями о бойкоте парламентской деятельности.

Как стало ранее известно, суд в Тбилиси отказал в переводе Михаила Саакашвили на лечение в европейскую клинику. В понедельник адвокаты бывшего президента попросили Европейский суд по правам человека принять «неотложное решение» о срочном переводе в европейскую клинику «для спасения его жизни».

В мире,Михаил Саакашвили,ЕСПЧ,
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