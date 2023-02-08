СМИ раскрыли выплаченную за освобождение Саакашвили сумму

Семья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отдала свыше $900 тыс. за его освобождение из тюрьмы. Об этом, как передает телеканала «Звезда», сообщили грузинские СМИ.

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Они, в свою очередь, сослались на доклад, опубликованный департаментом юстиции США.

Деньги получила американская юридическая компания Akerman LLP. Целью являлось лоббирование освобождения Саакашвили из-под стражи

Отмечается, что $350 тыс. заплатили американским врачам за оказание медицинских услуг. Также данные ведомства свидетельствуют о том, что психиатру Эрику Дэвиду Голдсми направили $76 тыс., американскому гастроэнтерологу Стюарту Финкелю, который заявил по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда о крайнем истощении экс-президента, - $79 тыс.

Ранее сообщалось, что партия Саакашвили решила объявить бойкот парламенту, требуя освобождения экс-президента Грузии. В настоящее время ведутся консультации с другими оппозиционными фракциями о бойкоте парламентской деятельности.