В Киеве начали демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину, сообщает RT.
«В Киеве начали демонтаж памятника генералу Ватутину — освободителю столицы Украины от нацистов», — говорится в сообщении.
Под командованием Ватутина проходило освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года.
Накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский выступил против снесения памятника генералу Николаю Ватутину.
Бужанский отметил, что можно снести памятник, но нельзя отменить память о советских войсках, которые освобождали Киев. Событие в истории изменить невозможно. Он также подчеркнул, что памятник красивый, и пожалел, что что сейчас нельзя поехать и посмотреть на него, так как правительственный квартал города закрыт.
До этого советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец рассказывал, что Министерство культуры Украины одобрило демонтаж памятника Ватутину.