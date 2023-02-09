В Киеве начали демонтаж памятника генералу Ватутину

Бужанский отметил, что можно снести памятник, но нельзя отменить память о советских войсках, которые освобождали Киев. Событие в истории изменить невозможно. Он также подчеркнул, что памятник красивый, и пожалел, что что сейчас нельзя поехать и посмотреть на него, так как правительственный квартал города закрыт.