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Фото: ТАСС ТАСС

«Запад попытался поставить экономику Путина на колени и провалился»

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Западные санкции наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось, пишет немецкий журнал Focus. По мнению Международного валютного фонда, в обозримом будущем Россия будет расти даже быстрее, чем Германия.

Самая мощная сила капитализма, описанного Адамом Смитом, исходит не от намерений участников рынка, а от того факта, что спрос и предложение «таинственным образом сходятся воедино», подчеркивает журнал. По версии Focus, «невидимая рука рынка» оказывает президенту РФ Владимир Путину неоценимые услуги. Западное предложение и российский спрос находят друг друга даже во времена санкций. В России люди продолжают потреблять, а российское сырье сложными путями попадает к конечным потребителям. Focus отмечает, что российская финансовая система не рухнула после того, как крупнейшие банки были отрезаны от SWIFT, а доллар даже ослаб по отношению к рублю. На российский рынок начали активно выходить китайские производители, а экспорт нефти из РФ остановить не удалось. По прогнозу МВФ, в 2023 году экономика России будет расти на уровне 0,3 процента, а в 2024-м значительно превысит рост немецкой экономики.

«Смогли ли США поставить Китай на место»

Обозреватель Politico Элизабет Бро заявила, что администрация президента США Джо Байдена приняла правильное решение, сбив шпионский аэростат Китая. Однако ВВС США не сделали это с самого начала, когда воздушный шар лишь вошел в воздушное пространство (обломки могли бы привести к гибели людей на земле).

Военные сдержали огонь, ошеломив мировую общественность и позволив Пекину показать, что он может перехитрить Америку даже на ее собственном заднем дворе. Именно в этом смысл таких трюков - и такие страны, как Китай, используют их все чаще, подчеркивает автор. Флотилии китайских экскаваторов регулярно появляются у побережья тайваньских островов Мацзу и выкапывают тайваньский песок. Их присутствие является актом провокации, но не требует военного ответа, подчеркнула автор. Вместо этого суда тайваньской береговой охраны должны подплыть к землекопам и потребовать, чтобы они ушли. Это неприятность и истощение ресурсов Тайваня, и это позволяет Китаю демонстрировать, что Тайвань не способен защитить свои воды.

«Лавров усиливает Россию в Африке»

Газета Asharq Al-Awsat рассказала, что Россия усиливает свое присутствие в Западной Африке благодаря визиту министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ранее Лавров посетил столицу Мали Бамако.

Asharq Al-Awsat подчеркивает, что в это же время в Западной Африке значительно сокращается французское присутствие. Визит Лаврова на Мали - вторая его поездка в Африку за неполный месяц. До этого он побывал в Эритрее, Анголе, Эсватини, ЮАР и Ботсване. Летом глава МИД РФ посетил четыре африканские страны - Египет, Эфиопию, Уганду и Конго.

«Азия против щупалец НАТО»

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершил свою поездку в Азию, которую многие сочли попыткой «раздуть угрозы со стороны Китая и России». Как пишет Global Times, НАТО хочет, чтобы ее близкие партнеры в регионе полностью встали на сторону блока в условиях продолжающегося украинского кризиса.

В частности, это относится к Южной Корее, которая не устраивает США, поскольку позиция страны в этом отношении кажется неоднозначной. НАТО надеется, что Сеул и Токио смогут оказать больше военной помощи Украине. Помимо Японии и Южной Кореи, в «схему расширения» альянса включены Новая Зеландия, Австралия и Индия. Таким образом, щупальца НАТО распространились на Индо-Тихоокеанский регион, что совпало с Индо-Тихоокеанской стратегией США. Пока в Азии нет страны, готовой следовать за США, как Украина, «играющая роль марионетки для поддержания гегемонии», подчеркивает Global Times. Однако Япония может стать «азиатской Украиной», если продолжит следовать стратегии США по сдерживанию Китая.

«Финны не хотят дожидаться вступления Швеции в НАТО»

Около 53 процентов финнов считают, что вступление Финляндии в НАТО не должно зависеть от графика Швеции, сообщает Suomenmaa. Еще 28 процентов считают, что в НАТО стране нужно вступать одновременно со Швецией, а 19 процентов не знают, что ответить на этот вопрос.