Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не переносить выборы главы государства, они пройдут 14 мая, как и планировалось. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как стало известно изданию, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока — он приходится на июнь, — правящая Партия справедливости и развития должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами. Только после него можно будет внести соответствующие поправки в конституцию.