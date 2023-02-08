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31 минуту назад

Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не переносить выборы главы государства, они пройдут 14 мая, как и планировалось. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно изданию, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока — он приходится на июнь, — правящая Партия справедливости и развития должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами. Только после него можно будет внести соответствующие поправки в конституцию.

Канцелярия президента отказалась от комментариев.

Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, он продлится до 12 февраля включительно.

В мире,землетрясение,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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