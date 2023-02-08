Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение не переносить выборы главы государства, они пройдут 14 мая, как и планировалось. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как стало известно изданию, Эрдоган имеет право отложить выборы на год в случае войны, но не в случае стихийного бедствия. Чтобы голосование произошло позднее установленного предельного срока — он приходится на июнь, — правящая Партия справедливости и развития должна достичь соглашения со своими политическими оппонентами. Только после него можно будет внести соответствующие поправки в конституцию.
Канцелярия президента отказалась от комментариев.
Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, он продлится до 12 февраля включительно.