Зеленский второй раз за зиму покинет Украину

Президент Украины Владимир Зеленский покинет пределы своей страны и посетит Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком», — передает телеканал сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании.

Последний раз Зеленский покидал Украину в декабре 2022 года для визита в США. На встрече с президентом США Джо Байденом обсуждалось сотрудничество двух стран.