Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом

Президент США Джо Байден в своей речи перед Конгрессом четыре раза упомянул президента России Владимира Путина, при этом количество таких упоминаний снизилось и вернулось на уровень 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

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В прошлом году в своем обращении к Конгрессу, которое состоялось 1 марта, глава Белого дома упомянул российского лидера и РФ 30 раз.

А в 2021 году Россия и Владимир Путин в речи Байдена были упомянуты в общей сложности всего четыре раза.

Сегодня президент США Джо Байден в ходе своего послания к Конгрессу назвал российскую специальную военную операцию на Украине «испытанием на века» для его страны и всего мира. При этом американский лидер заявил, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих Шатов».