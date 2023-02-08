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1 час назад

СМИ подсчитали количество упоминаний в Конгрессе Байденом Путина

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден в своей речи перед Конгрессом четыре раза упомянул президента России Владимира Путина, при этом количество таких упоминаний снизилось и вернулось на уровень 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом
Фото: whitehousewhitehouse

В прошлом году в своем обращении к Конгрессу, которое состоялось 1 марта, глава Белого дома упомянул российского лидера и РФ 30 раз.

А в 2021 году Россия и Владимир Путин в речи Байдена были упомянуты в общей сложности всего четыре раза.

Сегодня президент США Джо Байден в ходе своего послания к Конгрессу назвал российскую специальную военную операцию на Украине «испытанием на века» для его страны и всего мира. При этом американский лидер заявил, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих Шатов».

При этом Байден обратился к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Макаровой, заверив, что Вашингтон будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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