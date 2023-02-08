Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом

Президент США Джо Байден четыре раза упомянул российского лидера Владимира Путина в своей речи перед американским конгрессом. Так, количество упоминаний главы РФ вернулось на уровень 2021 года.

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При этом в тексте президентского послания ни разу не упоминается сама Россия. Напомним, что в 2022 году американский президент в своей речи 30 раз упомянул Россию и ее лидера, сообщает РИА Новости.

Также Байден заявил, что российская спецоперация на Украине стала «испытанием на века». Помимо этого, американский лидер в очередной раз пообещал продолжать оказывать помощь украинским властям.

Накануне аналитик Fox News Ребека Коффлер назвали три главные ошибки Белого дома в стратегии по Украине. По мнению эксперта, одной из ошибок правительства США стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Киеву, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.