В США отметили «отвратительный» факт во время выступления Байдена

Американский актер Терренс Уильямс раскритиковал американских политиков, пришедших на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с украинскими флагами. Об этом он написал в твиттере.
«Отвратительно видеть в Конгрессе американских политиков, у которых больше украинских флагов, чем американских. Они представляют Украину или Америку?» - написал Уильямс.
Также он назвал Байдена лжецом и «худшим президентом»
«Это должно считаться преступлением, все эти препараты, которые они дали Джо Байдену, чтобы он не заснул», - отметил актер.
Во время выступления перед Конгрессом Байден заявил, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».
Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.
На выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова, американский президент обратился к ней, заявив, что Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».