В США отметили «отвратительный» факт во время выступления Байдена

Американский актер Терренс Уильямс раскритиковал американских политиков, пришедших на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с украинскими флагами. Об этом он написал в твиттере.

«Отвратительно видеть в Конгрессе американских политиков, у которых больше украинских флагов, чем американских. Они представляют Украину или Америку?» - написал Уильямс.

Также он назвал Байдена лжецом и «худшим президентом»

«Это должно считаться преступлением, все эти препараты, которые они дали Джо Байдену, чтобы он не заснул», - отметил актер.

Во время выступления перед Конгрессом Байден заявил, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».

Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.