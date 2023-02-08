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40 минут назад

В США отметили «отвратительный» факт во время выступления Байдена

Мария Иванова

Американский актер Терренс Уильямс раскритиковал американских политиков, пришедших на выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с украинскими флагами. Об этом он написал в твиттере.

«Отвратительно видеть в Конгрессе американских политиков, у которых больше украинских флагов, чем американских. Они представляют Украину или Америку?» - написал Уильямс.

Также он назвал Байдена лжецом и «худшим президентом»

«Это должно считаться преступлением, все эти препараты, которые они дали Джо Байдену, чтобы он не заснул», - отметил актер.

Во время выступления перед Конгрессом Байден заявил, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».

Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.

На выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова, американский президент обратился к ней, заявив, что Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

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