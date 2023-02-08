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1 час назад

Медведчук заявил, что Зеленский является "пятой колонной" для Украины и Европы

Газета.Ruиещё 1

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является "пятой колонной" не только для Украины, но и для Европы. Об этом говорится в его статье для РИА Новости.

Медведчук назвал Зеленского "пятой колонной" для Украины и Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Зеленский, независимо от того, осознает он это или нет, является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы", - пишет Медведчук в своей статье.

По его словам, действующего президента Украины "протолкнули" на этот пост как парня из народа, но он, "вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране", его "внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе".

"Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено, они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает. Вот, кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", - написал политик.

Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. 10 января Зеленский одобрил решение о лишении этих политиков гражданства Украины. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом. В феврале 2022 года он сбежал, но был задержан в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов".

В мире,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,НАТО,
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