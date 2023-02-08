Медведчук назвал Зеленского "пятой колонной" для Украины и Европы

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является "пятой колонной" не только для Украины, но и для Европы. Об этом говорится в его статье для РИА Новости.

"Зеленский, независимо от того, осознает он это или нет, является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы", - пишет Медведчук в своей статье.

По его словам, действующего президента Украины "протолкнули" на этот пост как парня из народа, но он, "вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране", его "внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе".

"Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено, они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает. Вот, кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", - написал политик.