Медведчук назвал Зеленского "пятой колонной" для Украины и Европы

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является "пятой колонной" не только для Украины, но и для Европы. Об этом говорится в его статье для РИА Новости.
"Зеленский, независимо от того, осознает он это или нет, является пятой колонной не только для Украины, но и для Европы", - пишет Медведчук в своей статье.
По его словам, действующего президента Украины "протолкнули" на этот пост как парня из народа, но он, "вместо приговора своему воинственному предшественнику, становится приговором своей стране", его "внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе".
"Почему никто не замечает этой игры? Потому что это не положено. Сегодня украинцам критиковать Зеленского строго-настрого запрещено, они попадут под пресс репрессий и беззакония. А европейцам его критиковать неприлично, НАТО не разрешает. Вот, кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал", - написал политик.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. 10 января Зеленский одобрил решение о лишении этих политиков гражданства Украины. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом. В феврале 2022 года он сбежал, но был задержан в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену. Виктор Медведчук был передан России 22 сентября 2022 года в обмен на 160 военнослужащих батальона "Азов".