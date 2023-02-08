Байдена освистали во время выступления в Конгрессе

Президента США Джо Байдена освистали законодатели-республиканцы во время его выступления перед Конгрессом: Байден обвинил их в желании сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь. Об этом сообщает Fox News.
«Некоторые из моих друзей-республиканцев хотят взять экономику в заложники. <…> Вместо того, чтобы заставить богатых делать свой справедливый взнос, некоторые республиканцы хотят заката [страховки] Medicare и социального обеспечения», - сказал Байден.
Республиканцы освистали это заявление, а член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выкрикнула: «Лжец!».
В ходе выступления перед Конгрессом Байден также говорил об Украине. Он подчеркнул, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».
Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.
На выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова, американский президент обратился к ней, заявив, что Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».