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27 минут назад

Байдена освистали во время выступления в Конгрессе

Мария Иванова

Президента США Джо Байдена освистали законодатели-республиканцы во время его выступления перед Конгрессом: Байден обвинил их в желании сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь. Об этом сообщает Fox News.

Байдена освистали во время выступления в Конгрессе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Некоторые из моих друзей-республиканцев хотят взять экономику в заложники. <…> Вместо того, чтобы заставить богатых делать свой справедливый взнос, некоторые республиканцы хотят заката [страховки] Medicare и социального обеспечения», - сказал Байден.

Республиканцы освистали это заявление, а член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выкрикнула: «Лжец!».

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В ходе выступления перед Конгрессом Байден также говорил об Украине. Он подчеркнул, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».

Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.

На выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Макарова, американский президент обратился к ней, заявив, что Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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