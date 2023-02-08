Байдена освистали во время выступления в Конгрессе

Президента США Джо Байдена освистали законодатели-республиканцы во время его выступления перед Конгрессом: Байден обвинил их в желании сократить социальное обеспечение и медицинскую помощь. Об этом сообщает Fox News.

«Некоторые из моих друзей-республиканцев хотят взять экономику в заложники. <…> Вместо того, чтобы заставить богатых делать свой справедливый взнос, некоторые республиканцы хотят заката [страховки] Medicare и социального обеспечения», - сказал Байден.

Республиканцы освистали это заявление, а член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выкрикнула: «Лжец!».

В ходе выступления перед Конгрессом Байден также говорил об Украине. Он подчеркнул, что США будут защищать демократию по всему миру, так как «это не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию самих США».

Байден заявил, что США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию, которая выступает против России.