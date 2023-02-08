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Республиканка в Палате представителей США обвинила Байдена в разрушении страны

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Президент США Джо Байден может «разрушить» страну. Такое обвинение выдвинула член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее страницу в Twitter.

Байдена обвинили в разрушении страны
© РИА Новости

Она прокомментировала выступление Байдена в Конгрессе с традиционным посланием «О положении страны» и обратила внимание на его реплику о необходимости завершить начатую его администрацией работу.

«Для Байдена это значит разрушить нашу страну», — уверена Грин.

Отмечается, что в ходе своего выступления Байден несколько раз использовал эту фразу. Законодательница не уточнила, какой именно фрагмент из речи президента она имеет в виду.

Республиканка выразила уверенность, что лидер США «лжет» своему народу, однако также не указала, какое именно заявление Байдена она подвергает сомнению. Позднее она снова обвинила главу государства во лжи за его слова о намерении Республиканской партии урезать программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым Medicare.

Грин также выразила недовольство в отношении многомиллиардной поддержки Украины. Она указала, что Байден много говорит о победе Киева, однако ничего не делает для остановки потока производимого в Китае фентанила, который угрожает жизни граждан США.

«Террористы пересекают нашу границу. А он хочет продолжать отправлять миллиарды каждый месяц на Украину», — подчеркнула законодательница.

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