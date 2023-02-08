Байден: США готовы работать с Китаем в тех сферах, где это возможно

Соединенные Штаты настроены на работу с Китаем в тех сферах, где это возможно, ради продвижения интересов Вашингтона и мира в целом. Об этом заявил американский президент Джо Байден , выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны".

"Я привержен работе с Китаем там, где это будет способствовать продвижению интересов США и мира в целом", - сказал он.

Соединенные Штаты ясно дают понять Китаю, что настроены не на конфликт, а на конкуренцию, заявил американский президент. "До того, как я пришел к власти, <...> Китайская Народная Республика наращивала свою мощь, а Америка теряла [позиции] в мире. Уже нет. Я ясно дал понять председателю [КНР] Си [Цзиньпину], что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту", - сказал он.