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36 минут назад

Фото: Ким Чен Ын с дочерью встретился с северокорейскими генералами

Российская Газетаиещё 5

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с генералами Корейской народной армии. В своей речи председатель госсовета КНДР назвал северокорейскую армию "сильнейшей в мире", отмечает южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Чен Ын с дочерью встретился с северокорейскими генералами
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На мероприятии, посвященном 75-летней годовщине образования вооруженных сил страны, также присутствовали его жена Ли Соль Чжу и младшая дочь Ким Чжу Э. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это не первое появление лидера КНДР с семьей. В ноябре 2022 года Ким Чжу Э присутствовала при запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", а позднее позировала на фоне ракеты и сотрудников военного объекта.

В мире,Чен Ким,
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