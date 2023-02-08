Ким Чен Ын с дочерью встретился с северокорейскими генералами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с генералами Корейской народной армии. В своей речи председатель госсовета КНДР назвал северокорейскую армию "сильнейшей в мире", отмечает южнокорейское агентство Yonhap.

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На мероприятии, посвященном 75-летней годовщине образования вооруженных сил страны, также присутствовали его жена Ли Соль Чжу и младшая дочь Ким Чжу Э. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).